Agrarprodukte Erzeugerpreise weiter gesunken

Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in Deutschland den siebten Monat in Folge gesunken. Im Oktober erhielten die Landwirte im Schnitt 14,5 Prozent weniger für ihre Erzeugnisse als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit.