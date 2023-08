Mit der Schließung einer Produktionslinie am Standort Lüdersdorf will sich Lieken auf das Kerngeschäft fokussieren: Toast-/Sandwichbrote sowie Schnittbrot. Rund 80 Mitarbeiter verlieren Ende September ihren Arbeitsplatz. Für sie wurde laut Lieken ein „äußerst umfassendes Abfindungspaket geschnürt“.

Künftig sollen in der Großbäckerei in Lüdersdorf (Mecklenburg-Vorpommern) mit rund 230 Mitarbeitern jährlich etwa 50.000 Tonnen Brot hergestellt werden. „Wirtschaftlich ist diese Rückkehr zu den Kernprodukten für uns ein wichtiger Schritt“, heißt es in der Unternehmensmeldung.