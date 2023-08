Das Bundeskartellamt hat 2022/2023 eine zeitlich begrenzte Kooperation der vier in Deutschland herstellenden Zuckerunternehmen zugelassen. Seither arbeiten sie mit Hochdruck daran, ihre Abhängigkeiten zu reduzieren und klimaneutral zu produzieren.

Was genau Pfeifer & Langen alles anpackt, erläutert Geschäftsführer Michael Schaupp in der nächsten LP, die in wenigen Tagen erscheint. Beim Kartellamt liegt aktuell jedenfalls noch kein Antrag für eine Wiederholung des Szenarios aus der letzten Rüben-Saison vor.