Landwirtschaft Bioanbau wächst weiter nur leicht

Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen in Deutschland stieg bis Ende vergangenen Jahres auf 11,2 Prozent der gesamten Agrarfläche, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 10,9 Prozent gewesen.