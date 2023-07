Seit dem 1. Juli ist Jens Müller (Foto) neuer Geschäftsleiter Vertrieb der Schwarzwaldmilch-Gruppe und entlastet damit Andreas Schneider in dieser Funktion. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

Seit 2015 ist Müller bereits im Vertrieb der Schwarzwaldmilch-Gruppe tätig. Gestartet als Verkaufsleiter Handel war er zuletzt seit knapp vier Jahren Vertriebsleiter im Bereich Vertrieb Frische. In dieser Position habe Müller laut Schwarzwaldmilch maßgeblich zur positiven Umsatz- und distributiven Entwicklung der Markenlinien beigetragen. Müller ab sofort verantwortlich für die Vertriebsbereiche Marke, Handelsmarke, Export sowie Dairy Liquid und löst damit Andreas Schneider in dieser Funktion ab, der bis dato den Geschäftsleitungsbereich in Personalunion inne hatte. Insgesamt bringt Müller bereits über 20 Jahre Molkereibranchen-Erfahrung mit.

Ein Nachfolger für die Position als Vertriebsleiter Frische sei bereits mit dem 28-jährigen Yannick Udri gefunden. Er ist seit September 2017 Mitarbeiter der Schwarzwaldmilch-Gruppe und hat im Bereich Vertrieb die Funktionen Bezirksleiter Handel und Key Account Manager durchlaufen, bevor er seit Juni letzten Jahres die Position als Leiter im Key Account Management übernommen hat.

Molkerei-Geschäftsführer Andreas Schneider blickt positiv auf die personellen Veränderungen: „Ich freue mich, dass wir Herrn Müller und Herrn Udri für diese wichtigen Positionen in unserem Unternehmen gewinnen konnten und damit die nachhaltige Entwicklung unseres Vertriebsbereiches sichergestellt ist.“