Er begründet seine Einschätzung mit deutlich erhöhten Kosten auf der Herstellerseite. So seien zum Beispiel die Erzeugerpreise bei landwirtschaftlichen Produkten 2022 um fast 33 Prozent und die Preise für Energierohstoffe sogar um 159 Prozent geklettert. Minhoff betonte: „Das wird sich weiterhin bei den Preisen im LEH widerspiegeln. Darüber sollte man sich keinen Illusionen hingeben."

Auch künftig würden Hersteller und Händler mit harten Bandagen kämpfen, prognostizierte Minhoff. Denn die Hersteller seien „selbstbewusster" geworden, wenn es darum gehe, „notwendige Margen zu erzielen".

Mit Blick auf die Stimmung in der Ernährungsindustrie zeichnete der BVE-Hauptgeschäftsführer ein eher düsteres Bild. Bei einer aktuellen Mitgliederbefragung seien 53 Prozent von einer ungünstigeren Ertragslage 2023 ausgegangen. 22 Prozent rechneten mit einer gleichbleibenden Ertragslage und lediglich 25 Prozent mit einer günstigeren. Auch vor diesem Hintergrund beobachtet die BVE zunehmende Produktionsverlagerungen ins Ausland mit großer Sorge: „Wir haben den Eindruck, dass sich dieser Trend fortsetzt."

BVE-Geschäftsführerin Stefanie Sabet ging in ihrem Bericht vor allem auf die angespannte Arbeitsplatzsituation in der Branche ein. Zum Beispiel sei die Zahl der Auszubildenden 2022 um 7,1 Prozent auf 26.354 gesunken und die Quote der unbesetzten Ausbildungsstellen liege bei 12 Prozent. 40 Prozent der unbesetzten Ausbildungsplätze bezögen sich auf technische Berufe.

Um die Arbeitsplatzsituation in der Branche insgesamt zu entschärfen, sollte nach Auffassung von Stefanie Sabet unter anderem die Erwerbsquote bei den Frauen erhöht werden: Mehr Frauen sollten in Vollzeit arbeiten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessert werden. „Reformbedarf" erkennt die BVE-Geschäftsführerin ebenfalls bei der Lebensarbeitszeit.