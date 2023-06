Nachdem 2022 als Übergangsjahr mit leichtem Plus und einem Umsatz von 363,8 Millionen Euro (357,2 Millionen in 2021) abgeschlossen wurde, setzt die Bielefelder Dr. Wolff Group mit ihren Sparten Pharma und Kosmetik im laufenden Geschäftsjahr den positiven Trend fort.

Der Umsatz wächst laut Unternehmensmitteilung in den ersten fünf Monaten um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dank weiterer Innovationen wird ein Wachstum von bis zu zehn Prozent für das Jahr 2023 erwartet. Stärkste Umsatztreiber sind dabei im laufenden Geschäftsjahr (Stand 31. Mai 2023) – durch Internationalisierung und Neuprodukte – die Oral Care Sparte mit 20 Prozent Zuwachs sowie der gynäkologische Bereich mit der Marke Vagisan. Dieses Segment sei im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gewachsen. „Insbesondere in den USA, in Kanada, aber auch in Europa sehen wir ein wachsendes Bewusstsein für fluoridfreie Zahnpflege“, erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Eduard R. Dörrenberg. Währenddessen gewinnen die ohnehin schon starken Bereiche Alpecin und Plantur, die im vergangenen Jahr 50 Prozent des Umsatzes ausmachten, bis Ende Mai 2023 weiter hinzu. Derzeit vertreibt das Unternehmen seine Marken in über 60 Ländern.