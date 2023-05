Aufgrund des rückläufigen Fleischkonsums sowie der Überkapazität an Schlachthöfen in Norddeutschland plant die Vion Food Group die Schließung seines nördlichsten Standorts bis Ende Juli 2023. Die Konsolidierung betrifft 250 Mitarbeiter, teilt Vion mit.

Fleisch Vion schließt Schlachthof in Bad Bramstedt

Bereits seit 2012 habe das Unternehmen die Produktionskapazitäten am Standort Bad Bramstedt immer weiter zurückgefahren. Der sinkende Fleischkonsum der Verbraucher und die aktuelle Marktlage habe nun zur endgültigen Schließung geführt, so der Fleischkonzern. „Die geplante Schließung ist Teil der Anpassung an unseren deutschen Standorten, um Angebot und Nachfrage auf dem deutschen Markt, der unter Druck steht, wieder ins Gleichgewicht zu bringen“, äußert sich Vion CEO Ronald Lotgerink zur Standortschließung.

Für die betroffenen 250 Mitarbeiter verhandelt Vion aktuell mit dem Betriebsrat einen Interessensausgleich sowie einen Sozialplan, der auch eine Versetzung an andere Standorte des Unternehmens denkbar macht.

Das Tochterunternehmen Vion Zucht- und Nutzvieh sei von der Schließung nicht betroffen. Vion will in den kommenden Wochen das Angebot der Schlachtkapazitäten im Norden sondieren.

Im Süden Deutschlands hatte Vion im Frühjahr die Zerlegung aus dem Schweineschlachtbetrieb in Landshut nach Vilshofen und Crailsheim überführt und setzt auf eine enge strategische Parnterschaft mit der EG Südbayern. Der Vion Standort Landshut gilt zukünftig als regionale Niederlassung und die Standorte Crailsheim und Vilshofen sollen zur „zentralen Drehscheibe für die Schweinefleischaktivitäten“ in Süddeutschland aufgebaut werden.