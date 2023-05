Tee Wirtschaft feiert „Tag des Tees“ am 21. Mai

Unter dem Motto „Die ganze Welt in meiner Tasse“ feiert die deutsche Tee-Wirtschaft am 21. Mai den diesjährigen „Tag des Tees“ und möchte so daran erinnern, wie die Liebe zum Tee Menschen weltweit verbindet und in Zukunft noch mehr zusammenführen soll.