Großbäckerei Mestemacher hat in einem Gewerbegebiet in Bielefeld-Hillegossen eine Fläche von 9.000 Quadratmetern langfristig angemietet und sieht darin einen wichtigen Beitrag zu zentraleren logistischen Prozessen.

Nach eigener Darstellung zentralisiert Mestemacher in einem modernen Logistikzentrum die Lagerhallen der Tochtergesellschaften, die bisher über mehrere Standorte in Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen verteilt waren. Das Unternehmen erhofft sich durch die integrierte Logistik schnellere und verbesserte Abläufe. Es will flexibler handeln und die Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie der Materialwirtschaft effizienter verwalten können.

Das Mietobjekt gilt als umweltfreundlich – unter anderem, weil auf der Dachfläche eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden soll und eine Luft-Luft-Wärmepumpe die Hallenbeheizung übernimmt.