Bildquelle: Beyond by RS2

Beyond by RS2 baut damit einen Geschäftsbereich weiter aus, der 2022 im Rahmen einer umfassenden globalen Strategie in den Bereichen Issuing und Acquiring eingeführt wurde. Nach Unternehmensangaben können Händler und Partner die Effizienz ihrer Abläufe maximieren und ihr Geschäft skalieren, indem sie ihren Kunden die Möglichkeit geben, nahtlos mit Debit- oder Kreditkarten oder über mobile Zahlungsoptionen wie Apple Pay und Google Pay sowie über eine Reihe alternativer Zahlungsmethoden zu bezahlen.

Für 2023 plant Beyond by RS2 ferner die Einführung eines integrierten Inventur-und Kassensystems. Das soll sich in die Händlerinfrastruktur integrieren lassen und es Händlern ermöglichen, ihre Geschäfte über eine einzige Schnittstelle zu verwalten. Jens Mahlke, Geschäftsführer von RS2 Financial Services und CFO/COO der RS2 Group, meint: „Wir glauben, dass wir durch unsere Lizenz als E-Geld-Institut in Deutschland gut positioniert sind, um unsere Lösung schnell und einfach auch in andere Märkte einzuführen.“