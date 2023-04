Die Beauftragung der überwiegend in Deutschland ansässigen Zulieferer sei bereits im vergangenen Jahr erfolgt. Die Inbetriebnahme einer Glas-Einweg- sowie einer Glas-Mehrweg-Anlage wolle man voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte umsetzen. Mit der Investition in den Trockenteil der neuen Mehrweg-Anlage erfolge 2024 dann der zweite Schritt der Ausbaumaßnahmen.

„Es war bereits im letzten Jahr absehbar, dass unsere Kapazitätsgrenze bei Glas-Gebinden bald erreicht sein würde. Glas ist eindeutig das Gebinde der Zukunft und daher ist ein Ausbau unserer Produktionskapazitäten am Glas-Standort Erding eine logische Konsequenz.“, so Valensina Geschäftsführer, Felix Müller. Auch Umweltaspekte spielten bei der Auftragsvergabe eine zentrale Rolle. „Die neuen Anlagen bieten enorme Einsparungspotenziale im Energiebereich und führen so zu einer Reduktion der CO2-Bilanz“, sagt Tino Mocken, der die Valensina Gruppe gemeinsam mit Felix Müller leitet.

„Gleichzeitig sind wir ab Ende 2023 in der Lage, ein viel größeres Spektrum an Flaschen zu verarbeiten und können so sehr flexibel auf die Nachfrage der Kundinnen und Kunden reagieren. Dies bietet uns nicht nur einen enormen Gestaltungsspielraum bei den eigenen Marken-Sortimenten, sondern eröffnet auch für unsere Geschäftskunden aus dem Private-Label-Bereich attraktive Optionen“, so Mocken abschließend.