Man wolle in Deutschland das Geschäft weiter ausbauen und Molto Luce zu einem der führenden Lieferanten für Beleuchtung im Lebensmittelhandel machen. Molto Luce Vertriebschef Bernd Diesenberger kommentiert gegenüber der Lebesnmittel Praxis: „Veränderungen in unserem Mitbewerberfeld, die ich nicht weiter kommentieren möchte, haben dazu geführt, dass sich sechs Spezialisten entschieden haben, zu Molto Luce zu wechseln. Gemeinsam haben wir eine griffige und für alle Beteiligten attraktive, gemeinsame Vision entwickelt: Molto Luce soll ein fester Bestandteil in der Retail-Beleuchtung im Lebensmittelhandel in Deutschland werden. Die Basis dafür ist unsere bestehende Kompetenz und zahlreiche internationale Referenzen im Food-Bereich. Wichtige Produktsegmente für den Lebensmittelhandel wurden in den letzten Jahren konsequent von Molto Luce weiterentwickelt für unser spezialisiertes LEH-Team.“

„In den Funktionen Key-Account-Manager, Lichtplaner und Vertriebsassistenz waren die neuen Mitarbeiter laut Unternehmensmitteilung auch bisher ein eingeschworenes Team. Reiner Hinz (LEH Süd), Thomas Fromm (LEH West), Christoph Ester (LEH National) sowie Nahla Afifi (Lichtplanung LEH), Jörg Buchelt (LEH West) und Nadja Reichert (Vertriebsassistenz LEH) werden ab sofort im Auftrag von Molto Luce „perfekte Lichtstimmung in deutsche Lebensmittelgeschäfte bringen.“

Anfang März war bekannt geworden, dass eine Beteiligung des niederländischen Familienunternehmens Boels & Partners das Lichtgeschäfts von Bäro übernimmt.