„Für Dr. Oetker bedeutet die geplante Akquisition von Galileo eine bedeutende Vergrößerung unserer Präsenz im Bereich der Pizzasnacks. Wir freuen uns, dass wir mit der Galileo Lebensmittel KG ein Unternehmen in unsere Gruppe aufnehmen können, das als Familienunternehmen ganz hervorragend zu den Werten, Zielen und der Strategie von Dr. Oetker passt“, sagt Dr. Albert Christmann, Sprecher der Geschäftsführung Dr. Oetker.

Die 1993 gegründete, familiengeführte Galileo Lebensmittel KG hat ihren Sitz in Trierweiler und ist mit ihren Produkten in mehreren europäischen Ländern vertreten. Mit der Übernahme von 100 Prozent der Unternehmensanteile erwirbt Dr. Oetker die Produktionsstätte in Trierweiler und übernimmt alle 200 Mitarbeiter der Galileo Lebensmittel KG. „Das Geschäft von Galileo wird sich nicht verändern. Wir werden auch in Zukunft für unsere Kunden ein verlässlicher, leistungsstarker und innovativer Partner sein. Galileo bleibt, wie es ist: Das Original“, erklärt Stefano La Vecchia, Gründer und Geschäftsführer von Galileo.

Die Galileo Lebensmittel KG wird operativ weiterhin als selbstständiges Unternehmen vom bisherigen Management geführt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.