An der Spitze der Länderliste in denen Loacker aktiv ist, steht nach Unternehmensangaben das Heimatland Italien, gefolgt von Saudi-Arabien, USA, Israel und China. Aber auch in Deutschland habe die Bekanntheit vor allem durch PoS-Maßnahmen sowie vielfältige Social-Media-Aktivierungen gesteigert werden können.

Auch dank verschiedener Innovationen wie solche mit der Trendzutat Erdnussbutter habe der Waffelhersteller seinen Umsatz steigern können.