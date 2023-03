„Wir sind mit der positiven Entwicklung im vergangenen Jahr sehr zufrieden und können erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken“, sagt Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. Zu dem gestiegenen Umsatz habe sowohl der Lebensmittelhandel in Deutschland als auch der in Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden beigetragen.

Für dieses Jahr plant das Unternehmen die Vertriebswege weiter auszubauen, neue Kunden zu gewinnen und die Internationalisierung voranzutreiben. Schramm erwartet auch für 2023 weiter starkes Wachstum ud kündigte weitere Vertriebspartnerschaften in der DACH-Region an. Darüber hinaus wolle man die Internationalisierung in Europa vorantreiben. Im Mittelpunkt der Maßnahmen in Deutschland würden in diesem Jahr das Hochfahren des neuen Werkes in Artern sowie die geplanten Vertriebs- und Werbemaßnahmen für das neue Pizza-Sortiment „Extra luftig“ stehen. Wichtig sei hierbei eine Optimierung der Abläufe. „Wir […] sind innerhalb kürzester Zeit von einem Start-up zu einem mittelständischen Unternehmen mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Dies erfordert, dass wir unsere organisatorischen Produktionsabläufe immer weiter optimieren müssen“, betont Christoph Schramm. Das Werk soll in diesem Jahr Stück für Stück weiter hochgefahren werden.

Die Tiefkühlpizzen des Unternehmens werden zudem seit Februar 2022 in Zusammenarbeit mit dem Sofortlieferdienst Flink in den Niederlanden angeboten. Auch hier habe sich die Nachfrage positiv entwickelt. Neben Tiefkühlpizza bietet Gustavo Gusto außerdem ein Eis-Sortiment an, dessen Umsatz im Vergleich zum Jahr 2021 mehr als verdoppelt (56 Prozent) worden sei.