Das Hamburger Kaffeeunternehmen J.J. Darboven hat mit Lars Engel (49, Foto) einen neuen Finanzvorstand. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, trat Engel bereits zum Jahreswechsel die Nachfolge von Dr. Stephan Hinrichs an.

Dieser werde seinen Nachfolger noch einarbeiten, ehe er Mitte April in den Ruhestand gehe. Der Manager Engel hat den Angaben zufolge vielfältige Erfahrungen in der Markenartikelindustrie gesammelt, unter anderem bei Bahlsen. „Mein Ziel wird es unter anderem sein, für mehr Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette zu sorgen. Denn nur so können wir die Zukunft auch für die nächste Generation sicherstellen“, betont der neue Finanzvorstand laut Mitteilung.