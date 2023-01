Hannes Berger hat seit fast zwei Jahrzehnten Schlüsselpositionen im Unternehmen inne und ist Mitglied des Vorstands seit dessen Gründung. In den letzten fünf Jahren widmete er sich der Entwicklung des Überseemarktes als CEO und President North America, später erweiterte er seinen Verantwortungsbereich auf Lateinamerika, das Vereinigte Königreich und Irland. Unter seiner Führung habe sich der Umsatz in Amerika mehr als verdoppelt und sei zu einem der wichtigsten Länder des Unternehmens geworden, teilt der Hersteller mit. Es wurde kontinuierlich in den Ausbau der lokalen Produktionsstätten investiert.

Dr. Schär will in diesem Jahr die 500-Millionen-Euro-Umsatzgrenze überschreiten und das Geschäft durch Expansion in neue Länder und Ernährungsbereiche weiter beschleunigen.