In Zusammenarbeit mit dem Genfer Unternehmen TVP Solar SA wurden rund 100 Solarthermie-Kollektoren auf dem Dach der Produktionsstätte in Langnau platziert. Die Kollektoren wandeln fortan das Sonnenlicht in CO2-freie Wärme um. Laut Emmi stammen bisher mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen in der Schweiz aus der Wärmeaufbereitung. Mit der Absorption des Sonnenlichtes stellten die Solarthermie-Kollektoren nun einen großen Teil der benötigten Menge an hocherhitztem Prozesswasser für Emmi her, das für die Herstellung der Fondue-, Raclette- und Streichkäsespezialitäten benötigt werde.

Im Gegensatz zu einer Photovoltaikanlage, die Strom produziert, erzeuge die Solaranlage sehr effizient und konstant über das ganze Jahr hinweg Wärme. Diese erneuerbare Wärmeenergie würde dem Betrieb jährlich rund 21.000 Liter Heizöl sparen und den CO2-Ausstoss um 55 Tonnen im Jahr reduzieren, so das Unternehmen. Die deutlich tieferen Kosten pro thermischer Megawattstunde Energie ermöglichten dazu die geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und damit eine stabilere Energieversorgung. Gerold Schatt, Leiter Nachhaltigkeit bei Emmi sagt: „Die neue thermische Solaranlage verringert unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, sichert einen Teil unserer Energieversorgung und stabilisiert unsere Energiekosten. So können wir Engpässe bei der Energieversorgung vorbeugen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“.