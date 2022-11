Die Warsteiner-Gruppe besetzt die seit Ende Juni vakante Stelle des Head of Media & Digital Marketing mit Dimitri Herber (Foto), der zum 1. Januar seine Arbeit aufnimmt.

Herber, Jahrgang 1985, kommt von dem Süßgebäckhersteller Bahlsen. Dort verantwortete er die Media & Digital-Kommunikation der Marken Bahlsen, Leibniz und Pick Up. Zuvor arbeitete der 37-Jährige als Country Media Specialist für Ikea. In dieser Funktion war der Kölner hauptverantwortlich für den Bereich Media und entwickelte unter anderem die Mediastrategie für Deutschland. Herbers Laufbahn begann 2012 bei der Agentur Mindshare GmbH in Frankfurt, bei der er verschiedene Positionen durchlief und unter anderem Marken wie Nike, Motorola oder Ford betreute.

Bei der Warsteiner Gruppe wird Dimitri Herber für die Media- und Digitalstrategie sowie die dazugehörige Planung verantwortlich sein und direkt an Andreas von Grabowiecki, der seit August die Position des Marketing-Direktors bekleidet, berichten. Herber wohnt mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Sohn in Köln. „Es freut mich sehr, dass wir mit Dimitri einen Experten für die Stelle des Head of Media gewinnen konnten. Mit seinem nationalen und internationalen Know-how und seiner vielseitigen Erfahrung sind wir gut für die Zukunft aufgestellt und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, erklärt Andreas von Grabowiecki