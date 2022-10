Der in einem vierjährigen Prozess überarbeitete Standard formuliere strengere Anforderungen zum Schutz gefährdeter, bedrohter und geschützter Arten (ETP) und verschärfe das bereits bestehende Verbot des Hai-Finnings in MSC-zertifizierten Fischereien. Zudem nehme er MSC-zertifizierte Fischereien stärker in die Verantwortung, den Verlust von Fanggeräten und die durch sogenannte „Geisternetze“ verursachten Auswirkungen zu minimieren. Weiter stelle der neue Standard strengere Anforderungen an eine wirksame Kontrolle und Überwachung der Fischerei, insbesondere auf hoher See, sowie an das Management von international bewirtschafteten Fischbeständen.

MSC-Geschäftsführer Rupert Howes: „Die Einführung des überarbeiteten Standards erfolgt zu einer Zeit, in der die Dringlichkeit, die Überfischung zu beenden und gleichzeitig eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, noch nie so eindeutig war.“

Mit der regelmäßigen Überarbeitung seines Umweltstandards für nachhaltige Fischerei stelle der MSC sicher, dass seine Anforderungen effektiv blieben und MSC-zertifizierte Fischereien auch weiterhin als weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit anerkannt und den Erhalt von Fischbeständen und marinen Ökosystemen weiter vorantreiben würden.