In einem anhaltend fordernden Marktumfeld habe über alle Geschäftsbereiche hinweg wiederholt sehr gutes Wachstum realisiert werden können, das stärker als erwartet ausgefallen sei, teilt das Unternehmen mit. Unter Berücksichtigung von Portfolioeffekten wie Übernahmen oder Veräußerungen sowie Wechselkurseffekten sei der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Jahres auf 3.493 Millionen Euro gestiegen (2021: 2.883 Millionen Euro). Das entspreche einem Wachstum von 21,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum sowie 26,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Im Geschäftsbereich Food & Beverage führten laut Unternehmen Freizeitaktivitäten und der Außer-Haus-Verzehr zu einer guten Nachfrage nach Anwendungen für Getränke und würzige Produkte. Die stärksten Zuwachsraten hätten die Regionen Lateinamerika und Nordamerika verzeichnet. Im Bereich der süßen Produkte erwirtschaftete die Region Lateinamerika ein hohes, prozentual zweistelliges Wachstum. Der Anwendungsbereich „Naturals“ habe seine Erlöse insbesondere in Nordamerika steigern können.

Der Geschäftsbereich Tiernahrung setze sein hohes, prozentual zweistelliges Wachstum unvermindert fort, so Symrise. Alle Regionen hätten mit zweistelligen Zuwachsraten zu der starken Umsatzentwicklung beigetragen. Mit dem erfolgten Ausbau der Kapazitäten in China, Nordamerika, Brasilien und Frankreich habe man den Grundstein für die weitere beschleunigte Expansion des Geschäfts mit Anwendungen für Heimtiernahrung gelegt.

Das Segment Taste, Nutrition & Health habe in den ersten neun Monaten den Umsatz organisch um 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Im dritten Quartal betrug laut Symrise das organische Wachstum 18 Prozent. Unter Berücksichtigung von Portfolio- sowie Währungseffekten sei der Umsatz des Segments in den ersten neun Monaten auf 2.178 Millionen Euro gestiegen (2021: 1.752 Millionen Euro). Die Übernahmen von Giraffe Foods in Kanada, Schaffelaarbos in den Niederlanden und Wing Pet Food in China sowie der Verkauf des Farben- und Velcorin-Geschäfts führten laut Symrise zu einem positiven Portfolioeffekt in Höhe von rund 67 Millionen Euro.