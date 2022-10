Agrarwirtschaft Körnermais wird knapp

In diesem Jahr wird in Deutschland so wenig Körnermais geerntet, wie seit fünf Jahren nicht mehr, schätzt Getreidemarktexperte des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV), Guido Seedler. Mit den hohen Gaspreisen sei die Trocknung des Mais zudem stark verteuert worden.