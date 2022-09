Sacha D. Gerber (47) wird ab 1. Januar 2023 neuer Chief Financial Officer und Mitglied der Konzernleitung der Emmi Gruppe. Gerber bringt langjährige Finanzführungs- und branchenübergreifende internationale Erfahrung mit, zuletzt als CFO bei der global tätigen Calida Group.

Sacha D. Gerber tritt als Chief Financial Officer (CFO) der Emmi Gruppe die Nachfolge Ricarda Demarmels an. Aktuell ist Gerber als CFO verantwortlich für den Finanz- und IR-Bereich der global tätigen, börsenkotierten und auf hochwertige Wäsche spezialisierten Calida Group. Zuvor war er beim Lebensmittelhersteller Hero und bei Swatch Group und verfügt über einen Abschluss als Betriebsökonom sowie ein International Executive MBA der Universität St. Gallen, teilt das Unternehmen aus dem schweizerischen Luzern mit.

"Sacha D. Gerber passt mit seinen Fähigkeiten und Werten hervorragend zu Emmi und unserer Unternehmenskultur. Er vereint schweizerische Werte mit einem fundierten internationalen Erfahrungsschatz und verfügt über eine breite Expertise aus seinen Tätigkeiten bei erfolgreich im internationalen Kontext agierenden Vorzeigeunternehmen. In der Funktion als CFO wird er massgeblich dafür verantwortlich sein, die strategische Weiterentwicklung von Emmi erfolgreich mitzugestalten", so Urs Riedener, CEO der Emmi Gruppe.

"Ich freue mich ausserordentlich auf diese verantwortungsvolle neue Herausforderung bei Emmi. Es erfüllt mich mit Stolz, Teil eines hervorragend positionierten sowie über einzigartige Marken und Produkte verfügenden Unternehmens zu werden", so Sacha D. Gerber, designierter CFO.

Mit der Wahl Gerbers schliesst Emmi die Vakanz, welche durch den Wechsel der aktuellen CFO, Ricarda Demarmels, an die Spitze der Emmi Gruppe als CEO per 1. Januar 2023 entsteht. Wie im März 2022 kommuniziert, tritt Ricarda Demarmels zum Jahresanfang 2023 die Nachfolge von CEO Urs Riedener an.