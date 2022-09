Das pflanzliche Produkt soll ab dem vierten Quartal 2022 für Industriekunden zur Verfügung stehen. Ingo Müller, CEO der DMK Group, sagt: „Wir wollen unseren Kunden ein komplettes und zukunftsfähiges Sortiment anbieten“. Eine pflanzliche Käsevariante, die in Geschmack und Textur klassischem Käse entspreche, sei in der Entwicklung um ein Vielfaches herausfordernder als beispielsweise Haferdrinks oder andere pflanzliche Segmente, erläutert Müller weiter. „Die Verwender-Zielgruppe wie Köche oder Industriekunden möchte neben geschmacklichen Aspekten bei der veganen Käsealternative beispielsweise nicht auf gewohnte Eigenschaften wie Bräunungs- und Schmelzverhalten verzichten. Genau hier setzen wir mit unserem Velander an“, so Müller abschließend.

Hergestellt wird das neue Produkt am größten DMK-Käsestandort im niedersächsischen Edewecht, wo täglich mehr als drei Millionen Liter Milch zu Käse verarbeitet werden. Hier hat das Unternehmen einen zusätzlichen Produktionsbereich für die Zubereitung der veganen Alternative geschaffen.