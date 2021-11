Jahresbilanz Großbäckereien kämpfen mit Kosten

Den Großbäckereien in Deutschland machen die steigenden Kosten zu schaffen. So seien zum Beispiel die Preise für die Hauptbrotgetreidearten Weizen und Roggen im Vergleich zum Vorjahr um 60 beziehungsweise 70 Prozent gestiegen. Eine Entwarnung ist aus Sicht des Verbands Deutscher Großbäckereien nicht in Sicht.