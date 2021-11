Auszeichnung Hofläden des Jahres 2021 gekürt

Der Hofladen Vorsee aus Wolpertswende in Baden-Württemberg, der Thomahof Hofladen aus Königsdorf in Bayern und der Hof Wiedemann aus Vechelde in Niedersachsen sind die Gewinner des Awards „Hofladen des Jahres 2021“. 75 Betriebe hatten sich um die Auszeichnung der Fachzeitschriften HOFdirekt und top agrar beworben.