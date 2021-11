Kai Klicker-Brunner (Bild mitte) ist in den Vorstand des Süßstoff-Verbands gewählt worden. Die Vertreter der Mitgliedsfirmen wählten den PepsiCo-Manager einstimmig zum stellvertretenden Vorstandsvor- sitzenden des Verbands. Er folgt auf Dr. Gerhard Held von der Teekanne GmbH & Co. KG, der sich nicht erneut aufstellen ließ.

Klicker-Brunner gehört zur Geschäftsführung von PepsiCo DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und ist dort für die Interessenvertretung des Unternehmens gegenüber der Politik verantwortlich. „Ich freue mich, dass die PepsiCo Deutschland GmbH in meiner Funktion nun auch einen institutionellen Beitrag leisten kann, um die Bedeutung und Akzeptanz von Süßstoffen bundesweit zu verstärken“, so Klicker-Brunner. „Süßstoffe sind für uns als Unternehmen wichtig in der Erreichung unserer Reduktionsstrategie und deswegen schätzen wir die Aufklärungsarbeit des Verbands sehr.“

Vorstandsvorsitzende beim Süßstoff-Verband bleibt Isabelle Begger von der Beneo Palatinit GmbH (Bild links). Zum dreiköpfigen Vorstand gehört außerdem Jürgen Meyer (rechts) von der Krüger GmbH & Co KG.