Es sei durch technische Innovationen gelungen, ein besonders reines Rezyklat herzustellen, das in Folien eingesetzt werden kann. „Das ist ein Durchbruch im Recycling von Folienabfällen aus dem Gelben Sack“, so Jörg Deppmeyer, Geschäftsführer des Grünen Punkts. Die von der Papier-Mettler KG hergestellten Schrumpffolien werden zur Transportsicherung von Trays im Maggi-Werk Singen eingesetzt. Weitere Anwendungen seien möglich und bereits in Vorbereitung. „Wir haben uns verpflichtet, bis 2025 den Einsatz von Neukunststoff um ein Drittel zu reduzieren“, so Tim Jünemann, Nestlé Deutschland AG. „Um Kreisläufe zu schließen, wollen wir immer mehr aus Verpackungsabfall gewonnenes Kunststoffrezyklat selbst wiedereinsetzen. Gerade im Bereich der Folienverpackungen stellt das eine besondere Herausforderung dar. Daher ist das gemeinsame Projekt mit Papier-Mettler und dem Grünen Punkt ein Meilenstein für uns.“

Während es für Hartkunststoffe aus Verpackungsabfällen funktionierende Kreisläufe gebe, seien die Folien noch im Rückstand, Rezyklate daraus kämen in eher einfachen Produkten wieder zum Einsatz, aber meist nicht in Folien, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Unternehmen. Das deutsche Verpackungsgesetz fordert ab 2022 eine Recyclingquote von 63 Prozent aller am dualen System beteiligten Kunststoffverpackungen. Ohne Fortschritte beim Recycling von Folienabfällen, die den größten Anteil an der Sammelmenge hätten, seien diese Anforderungen kaum zu erfüllen, so die Partner.