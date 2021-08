Das Unternehmen will die strategische Ausrichtung seines Marken- und Handelsgeschäftes weiter schärfen und seine marktführende Position auf dem deutschen Markt weiter ausbauen. Zuletzt arbeitete Kerstin Buchholz für die RUF Lebensmittelwerk KG, wo sie als Bereichsleiterin unter anderem die Weiterentwicklung der Marke RUF verantwortete. Ebenfalls in leitender Funktion tätig war sie in ihren vorherigen Stationen bei der Dr. Oetker Nahrungsmittel KG in Bielefeld sowie bei der Ulrich Walther GmbH in Diepholz, wo sie speziell für die Marke Lebensbaum zuständig war.