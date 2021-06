Auf der digitalen Mitgliederhauptversammlung des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI) am 10. Juni 2021 wurde Bastian Fassin, Fa. Katjes Fassin GmbH + Co. KG, in seinem Amt als Vorsitzender des Verbandes für zwei weitere Jahre bestätigt.

Bastian Fassin ist gemeinsam mit Tobias Bachmüller seit 2004 Geschäftsführender Gesellschafter der Katjes Fassin GmbH & Co. KG und ebenso Hauptgesellschafter der Katjes International GmbH & Co KG. Dem BDSI-Präsidium gehört Bastian Fassin seit dem Jahr 2008 an. Er ist seit 2012 zudem Vorsitzender des Arbeitskreises Internationale Süßwarenmesse (AISM).

Auch die Stellvertretenden Vorsitzenden des BDSI wurden von der Mitgliederversammlung in ihrem Amt bestätigt: Aldo Cristiano, Ferrero Deutschland GmbH, Michael Overhoff, Continental Bakeries Deutschland GmbH, Andreas Patz, Haribo GmbH & Co. KG, Martin Ruehs, Eisbär Eis Gebr. Klehn GmbH, Roland Stroese, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln