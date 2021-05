Neue Personalie bei The Family Butchers (TFB): Mit Wirkung zum 01. Juli 2021 wird Ralf Schlangenotto (Foto), bislang Geschäftsführer für den Bereich Zentrale Dienste, als CFO in die TFB Holding GmbH & Co. KG wechseln.

Schlangenotto wird mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Dr. Wolfgang Kühnl und Hans-Ewald Reinert für die künftige strategische Ausrichtung der TFB-Unternehmensgruppe verantwortlich sein. Das operative Geschäft von TFB mit acht Produktionsstandorten führen künftig Roland Verdev (Absatz/Zentrale Dienste) und Thomas Winnemöller (Operations/Technik) als CEOs gemeinsam. An sie werden in ihrer Funktion als Geschäftsführer Stefan Franzke (Technik) und Christian Sonnenberg berichten. Mit diesen Veränderungen schließt das Unternehmen nach eigenen Angaben auch den erfolgreichen Integrations- und Verschmelzungsprozess nach der Fusion ab und konzentriert sich auf die Rolle als starker Partner des Handels und Impulsgeber und Innovator in der Branche. Im Januar 2020 fusionierten Reinert und Kemper zu einem gemeinsamen Unternehmen unter dem Namen The Family Butchers.