Die Marke Humboldt wird künftig über die spezialisierten Vertriebsfirmen der Eggers & Franke-Gruppe distribuiert: Eggers & Franke an Lebensmittelhandel und Cash & Carry, sowie Reidemeister & Ulrichs an Fachhandel und Gastronomie.

Die Marke Humboldt hat ihren Ursprung in Berlin. „Unsere Marke passt hervorragend in das Premiumportfolio von Eggers & Franke. Deshalb freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Vertriebspartner in Deutschland, um Humboldt aus der Berliner Region in ganz Deutschland groß zu machen.“, freut sich Tim Gillwald, General Manager der Berliner Bärensiegel GmbH.