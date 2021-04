Haferkater bietet bundesweit Porridges in zehn eigenen Stores (zum Beispiel an Bahnhöfen) sowie in Bio-Supermärkten an. Dazu gibt es unterschiedliche Toppings. Das Start-up setzt auf Nachhaltigkeit, saisonale Zutaten, die Porridges sind vegetarisch oder vegan. Karl-Heinz Johnen, Geschäftsführer von Zentis, kündigt an, dass er mit Haferkater gemeinsame Produkte auch für den Lebensmittelhandel entwickeln will.