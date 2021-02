Süßwaren: Massive Probleme durch Brexit

Anzeige

Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) hörte sich bei seinen Mitgliedern nach den Erfahrungen mit dem Brexit seit Anfang des Jahres um. 58 Prozent der Unternehmen sehen in den sehr aufwändigen neuen Zollformalitäten die größte Herausforderung für einen reibungslosen Ablauf in der Logistik. Rund 15 Prozent der Unternehmen befürchten, dass ihre Produkte aufgrund der neuen Logistikprobleme zeitweise nicht in den Regalen des britischen Lebensmittelhandels verfügbar sind. Und fast jedes 10. Unternehmen hat zum Jahresstart die Belieferung des britischen Marktes sogar komplett eingestellt (9 Prozent).

Großbritannien ist laut BDSI der zweitwichtigste Exportmarkt der deutschen Süßwarenindustrie. Fast 10 Prozent der Exporte von deutschen Süßwaren entfallen dabei auf Großbritannien. Innerhalb der deutschen Lebensmittelbranche ist die Süßwarenindustrie laut BDSI der bedeutendste Exporteur nach Großbritannien und steht für ein Fünftel des Ausfuhrwertes deutscher Lebensmittel auf die britische Insel.

Als weitere große Herausforderungen in der aktuellen Situation nannten die Unternehmen Fahrermangel und gesundheitliche Einreisebeschränkungen (insbesondere aufgrund der Coronavirus-Krise). Insbesondere Fahrer, die Ende 2020 aufgrund zeitweise geschlossener Grenzen tagelang und zum Teil über die Weihnachtstage in Großbritannien festsaßen, wollen häufig keine Transporte ins Vereinigte Königreich mehr übernehmen. 18 Prozent der Unternehmen befürchten durch weitere Verschärfungen der Coronavirus-bedingten Einreisebestimmungen zusätzliche Probleme für einen reibungslosen Ablauf in der Logistik. Dies betrifft vor allem die Testpflicht nach einem Aufenthalt von 72 Stunden in Hochinzidenzgebieten sowie Einreiseanmeldungen.

Selbst nach Abklingen der Coronavirus-Krise und einem Einspielen der Zollabwicklung werde der deutsch-britische Handel von hohen administrativen Hürden geprägt bleiben, so das Fazit des BDSI. „Die ausgehandelten Ursprungsregeln für Süßwaren weichen erheblich von den bisherigen Ursprungsregeln ab und tragen zu einer weiteren Verkomplizierung der zollfreien Lieferungen bei“, kritisiert Dr. Carsten Bernoth, Hauptgeschäftsführer des BDSI, die allein auf Protektionismus im Agrarsektor begründeten, von der EU-Kommission ausgehandelten Ursprungsregeln des Abkommens. „Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten mögen im Bereich der Agrarprodukte viele Interessen schützen, tun dies aber eindeutig zu Lasten der mittelständischen Veredelungsindustrie, die zwar die höchste Wertschöpfung für die EU sicherstellt, mittlerweile aber auf keine einheitlichen Ursprungsregeln für ihre Exportaktivitäten zurückgreifen kann und in Bürokratie ertrinkt.“