Ehrmann: Personalwechsel

Anzeige

Er ersetzt Kurt Hardt (51), der das Unternehmen zum 31.3. auf eigenen Wunsch verlässt. Herr Hardt hat mit seinem Team laut Mitteilung in den vergangenen sechs Jahren einen maßgeblichen Beitrag zum Ausbau der Marktposition der Marke Ehrmann in Deutschland geleistet. Bernd Stier (53) wird zum 01. Februar Leiter Key Account Management bei der Ehrmann GmbH, Oberschönegg im Allgäu. Er ersetzt Tobias Henneberger (45), der bei Ehrmann in die Position Leiter Marktmanagement International wechseln wird.