In 200 Märkten in ganz Griechenland werden die Produkte, darunter vegane Schokoladen, Kekse, Riegel und Aufstriche, erhältlich sein. Der gemeinsam mit dem Schweizer Institut Eaternity entwickelte Nachhaltigkeits-Score ist auf den Verpackungen abgebildet und zeigt in den Kategorien Klima, Wasser, Regenwald und Tierschutz und auf einen Blick, wie die Produkte in diesen Bereichen im Vergleich zu mehr als 100.000 anderen Lebensmitteln abschneiden.