L‘Oréal: Standort stärken

„ Dazu gehört, dass wir auch die Forschung und Entwicklung am Standort weiter ausbauen“, teilte das Unternehmen nun mit. Wie schon in den letzten beiden Jahren wird die L’Oréal Gruppe auch weiter in den Standort Salzhemmendorf investieren. Um die für das künftige Wachstum notwendigen räumlichen Kapazitäten bereitstellen zu können, wird der Versand ab Februar 2021 in das neue L’Oréal Distributionszentrum nach Muggensturm in Baden-Württemberg verlagert. Die Marketing-, Vertriebs- und Supportfunktionen werden von Hannover in die Zentrale von L’Oréal Deutschland nach Düsseldorf verlagert.