Cornelius: Gut aufgestellt

Den Sortimentskern von Cornelius bildet nach wie vor die Pfälzer Leberwurst, die auch in Bio und fettreduziert auf dem Markt ist.

In der aktuellen durch die Corona-Pandemie ausgelösten Krise sehe man sich gut aufgestellt. „Die Investitionen, die wir in die Fleischverarbeitung und in ein neues Umwelt-Management-System gesteckt haben, das Engagement unserer teils langjährigen Mitarbeiter, die gefestigten Beziehungen, die wir zu unseren Zulieferern pflegen, all das hat dazu beigetragen, dass wir die Nachfragespitzen im ersten Quartal gut auffangen konnten“, so Cornelius.