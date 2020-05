Nestlé Purina Petcare: Neuer Logistikstandort für Purina Petcare

Der Tiernahrungshersteller Nestlé Purina Petcare bündelt seine Logistik für den deutschen Markt im neuen Distributionszentrum des Logistikunternehmens TST in Worms.

Anzeige

Die rund 52.000 Quadratmeter große Multi-User-Logistikimmobilie ist heute in Betrieb genommen worden. TST-Geschäftsführer Frank Schmidt, Ehefrau Melanie Schmidt, Zwergschnauzer Valencia und Bongo, Regional Supply Chain Director von Nestlé Purina Petcare Thomas Reinarz und Worms Oberbürgermeister Adolf Kessel (v.l.) eröffneten symbolisch den neuen Standort.

Das bislang im unterfränkischen Alzenau angesiedelte Logistikgeschäft für die Hunde- und Katzenfuttermarken des Lebensmittelkonzerns (u.a. Felix, Gourmet, Purina ONE) ist komplett an den neuen TST-Standort in die Nibelungenstadt verlagert worden. Purina-Handelskunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel und Tiernahrungsfachhandel werden damit ab sofort von Worms aus bedient.

„Wir benötigen kontinuierlich mehr Lagerkapazitäten“, sagt der Regional Supply Chain Director von Nestlé Purina Petcare Deutschland, Thomas Reinarz. Das Auftragsvolumen sei innerhalb der letzten Jahre stark gewachsen ergänzt Reinarz. Mit einer Lagerkapazität von bis zu 100.000 Paletten bietet die aus fünf Hallenkomplexen bestehende TST Immobilie nicht nur Platz für das rund 600 Artikel umfassende Sortiment des Euskirchener Tiernahrungsherstellers. Das neue Distributionszentrum stehe geografisch im Zentrum der Warenflüsse und sei zugleich Dreh- und Angelpunkt für logistische Mehrwertdienstleistungen wie Displaybau oder Repacking-Aktivitäten, die am neuen Standort zukünftig automatisiert werden sollen, so Reinarz.