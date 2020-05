Zum positiven Geschäftsgang 2019 von Ricola trug insbesondere das überdurchschnittliche Wachstum in den USA und in Kanada bei.

Auch in der Schweiz, in Frankreich und in Italien verzeichnete das Schweizer Unternehmen eine positive Entwicklung der Marktanteile. Seit Januar 2019 ist Ricola in Deutschland gemeinsam mit den internationalen Süsswarenunternehmen Perfetti van Melle und Fisherman‘s Friend am Vertriebs-Joint-Venture CFP Brands beteiligt.