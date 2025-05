Getränkeindustrie in Thüringen - Thüringer Waldquell steigert Absatz und Umsatz

Weiter an der Spitze: Die Marke Thüringer Waldquell steht weiterhin ganz oben in der Gunst der Thüringer Konsumenten. Bildquelle: Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH

Der Mineralbrunnen Thüringer Waldquell hat im vergangenen Jahr 4,3 Prozent mehr Getränke verkauft. Dies teilte das Unternehmen mit. Damit behauptete sich Thüringens größter Mineralbrunnen nach eigenen Angaben in einem schwierigen Marktumfeld. Denn der Absatz im Thüringer AFG-Markt sank laut Marktforschungsinstitut Circana um 1,9 Prozent.

Der Gesamtabsatz von Thüringer Waldquell belief sich auf 125,8 Millionen Liter Getränke unter den Marken Thüringer Waldquell, Vita Cola und Rennsteig.

Umsatz wuchs um 3,9 Prozent

Der Umsatz wuchs den Angaben zufolge um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Marke Thüringer Waldquell behauptet laut Unternehmen weiterhin ihre Spitzenposition im Freistaat. Jeder dritte Thüringer kaufe das Mineralwasser aus Schmalkalden, erklärte das Unternehmen unter Berufung auf die Mitteldeutsche Markenstudie. Besonders stark stieg demnach der Absatz der Sorte Still.

Thüringer Waldquell Medium war auch 2024 die absatzstärkste Mineralwassersorte. Auch die Glasmehrwegflaschen verzeichneten zweistellige Zuwachsraten. „Wir setzen weiterhin auf Mehrweg. Das ist nachhaltig und zukunftsweisend“, erklärte Marketingleiterin Saskia Huneke.

Thüringer Waldquell plant Produktinnovationen

Im laufenden Jahr will Thüringer Waldquell seine Marktführerschaft in Thüringen verteidigen. Das Unternehmen setzt dabei auf neue Produkte in verschiedenen Segmenten. So führte es kürzlich die vierte Bittergetränke-Sorte Thüringer Waldquell Wild Berry ein. Und seit April steht mit dem Neuprodukt Thüringer Waldquell Plus Waldhimbeere eine weitere Erfrischung mit Kohlensäure in den Regalen. Auch die Marke Vita Cola, die laut Thüringer Waldquell Marktführer in Thüringen ist, hat neue Produkte erhalten.

Thüringer Waldquell beschäftigt nach eigenen Angaben 150 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende. Unter den Marken Thüringer Waldquell, Rennsteig und Vita Cola werden zurzeit insgesamt 54 unterschiedliche Mineralwasser und Erfrischungsgetränke hergestellt. Das Unternehmen gehört zur Hassia-Gruppe, einem Familienunternehmen mit 160-jähriger Geschichte.