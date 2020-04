Oettinger: Neue Geschäftsführerin

Anzeige

Sie verstärkt damit das Management um Dr. Andreas W. Boettger (Technik & Qualität) und Peter Böck (Vertrieb & Marketing). Zielsetzung der Oettinger Brauerei GmbH für die kommenden Jahre ist eine noch stärkere Etablierung als Vollsortimenter für Biere, Biermixe und alkoholfreie Getränke, mit innovativen und hochwertigen Produkten in verschiedensten Gebinden für den bewussten Genießer im In- und Ausland. Dabei soll an den vier Standorten in Oettingen, Gotha, Mönchengladbach und Braunschweig nach wie vor nachhaltig, hochmodern und effizient Bier gebraut sowie an der firmeneigenen Logistik festgehalten werden.