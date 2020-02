Vion: Neue Produktlinie

Anzeige

Ab sofort werden Rind- und Schweinefleisch in Bio-Qualität unter diesem Label bundesweit vertrieben. Die Marke ist angelehnt an Vions niederländische Bio-Marke „De Groene Weg“, die führend in Europa ist. Vion reagiert mit seiner Offensive in der Biofleisch-Vermarktung auf das anhaltende Wachstum im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr in Deutschland. In Skandinavien und Frankreich legt das Segment Biofleisch im Vergleich noch stärker zu. Zum nachhaltigen Verpackungskonzept zählen Vions Flat-Board-Verpackungen mit 60 Prozent weniger Kunststoff-Anteilen. Die einzelnen Verpackungsstoffe können ganz leicht voneinander getrennt und entsprechend sortenrein recycelt werden. Zudem gibt es eine neue, weitgehend aus Karton bestehende Verpackung: Der Unterschied zur herkömmlichen Fleisch-Schale ist gravierend: Vion verwendet 80 Prozent weniger Plastik, und die Umhüllung ist vollständig recycelbar.