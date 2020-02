Fuchs Gruppe: Neue Leitung des Handelsgeschäfts

Anzeige

Darüber hinaus wird Mönkemöller in die Geschäftsführung der Fuchs GmbH & Co. KG berufen. Zuvor war er mehrere Jahre in leitenden Funktionen bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG (Ritter Sport) tätig, zuletzt als Geschäftsführer DACH Marketing und Vertrieb. Die Fuchs Gruppe ist der größte deutsche Gewürzhersteller. „Wir freuen uns sehr darüber, mit Thomas Mönkemöller und seinem langjährigen nationalen und internationalen Marken- und Vertriebs-Know-how die weitere Expansion unseres Handelsgeschäfts voranzutreiben“, so Meyer-Pries, der die Leitung des Retail-Geschäfts nach dem Unternehmensaustritt von Jan Plambeck im Oktober 2019 kommissarisch übernommen hatte.