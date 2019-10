Großfusion: Zusammenschluss von Reinert und Kemper

Anzeige

Die Inhaberstämme Reinert und Kühnl halten jeweils 50 Prozent der Anteile an dem neu gegründeten Unternehmen, das Dr. Wolfgang Kühnl und Hans-Ewald Reinert als geschäftsführende Gesellschafter führen werden. Der Zusammenschluss soll nach Abschluss der kartellrechtlichen Prüfung voraussichtlich zum Jahreswechsel vollzogen werden. „The Family Butchers“ wird dann seinen Kunden ein breites Sortiment von Preiseinstiegsprodukten bis hin zu Premium-Herstellermarken anbieten und die Kompetenzen von Kemper als Private-Label-Spezialist und Reinert als Markenhersteller bündeln. Das neue Unternehmen umfasst neun Produktionsstätten mit aktuell 2.600 Mitarbeitern. „Wir sind gefordert, Antworten auf die Herausforderungen in der Wurst- und Fleischbranche zu finden. Mit unserem Zusammenschluss entsteht ein starkes Unternehmen mit einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind damit für die Anforderungen der Zukunft gerüstet“, erläutert Hans-Ewald Reinert die Gründe für die Fusion. „Wir bleiben dabei ein Familienunternehmen mit einer klaren, auf Langfristigkeit und Vertrauen ausgelegten Werteorientierung. Und wir wissen um unsere Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften und die Verlässlichkeit für unsere Mitarbeiter und Kunden“, ergänzt Dr. Wolfgang Kühnl. Das neue Unternehmen strebt eine herausragende Rolle in der Branche als Kosten- und Innovationsführer an und versteht sich als Impulsgeber im Veränderungsprozess der Fleisch- und Wurstwarenindustrie.