Champagne Nicolas Feuillatte Eigene deutsche Vertriebsgesellschaft

Der Off-Trade Bereich wird noch bis Ende des Jahres von dem langjährigen Vertriebspartner betreut. Ab 2020 werden dann alle Vertriebskanäle über die neu gegründete GmbH abgewickelt. Wie bereits in Japan, sollen jetzt auch in Deutschland Marketing und Vertrieb durch ein Senior-Vertriebsteam mit Champagner-Expertise die Distribution und Bekanntheit der Marken Nicolas Feuillatte und Palmes d’Or Champagne bundesweit forcieren. Geschäftsführer der neuen Vertriebs GmbH sind Pierre Hartweg, seit 2002 Area Export Manager und langjähriger Verantwortlicher im Hause Nicolas Feuillatte für Zentral- und Osteuropa sowie ab dem 1. Dezember 2019 Christian Valk, der bis dahin das Projekt „Aufbau Deutschland” für die Schweizer Schuler St. Jakobskellerei abschließt. Valk war zuvor als Geschäftsleiter im Domänenweingut Schloss Schönborn tätig und maßgeblich an der Neuorientierung des Weingutes beteiligt. Der IHK-Sommelier bringt darüber hinaus viel Vertriebserfahrung mit, die er in seiner Funktion als Vertriebs- und Verkaufsleiter bei Wein Wolf und der Mack & Schühle AG sammelte.

