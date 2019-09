Nielsen-Studie: Weniger Bierabsatz

Anzeige

Insgesamt kauften die Verbraucher hierzulande im ersten Halbjahr 2019 rund 2,9 Milliarden Liter und damit gut ein Prozent weniger Bier und Biermixgetränke (Gesamtabsatz 1. HJ 2018: ca. drei Milliarden Liter). Gleichzeitig gaben die Deutschen mit etwa 48,75 Euro pro Kopf mehr für Bier und Biermixgetränke aus. Der Gesamtumsatz von mehr als 3,9 Milliarden Euro ist um gut ein Prozent gestiegen (Gesamtumsatz 1. HJ 2018: ca. 3,87 Milliarden Euro). Im Ranking um die beliebteste Biersorte liegt Hellbier zurzeit auf dem zweiten Platz. So kauften die Deutschen im Lebensmitteleinzelhandel und den Getränkeabholmärkten im ersten Halbjahr 2019 rund vier Prozent mehr Hellbier als noch im Vorjahreszeitraum. Während dort im ersten Halbjahr 2018 gut 199 Millionen Liter Hellbier im Einkaufswagen landeten, waren es im gleichen Zeitraum 2019 rund 206 Millionen Liter. Nur zum Klassiker Pils greifen die Deutschen noch häufiger. Zum Vergleich: Rund 1,5 Milliarden Liter Pils kauften die Deutschen im Lebensmitteleinzelhandel und den Getränkeabholmärkten im ersten Halbjahr 2019. Das sind fast drei Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018 (Absatz 1. HJ 2018: fast 1,6 Milliarden Liter). Zu den restlichen Wachstumstreibern gehören vor allem alkoholfreies Bier (Absatz 1. HJ 2019: ca. 196 Millionen Liter, +3 Prozent), der Biermix Radler (Absatz 1. HJ 2019: 119 Millionen Liter, +9,2 Prozent) und Spezialitätenbiere (Absatz 1. HJ 2019: ca. 99,5 Millionen Liter, +6,5 Prozent).

Um Pils, Radler und Co. zu kaufen, steuern die Deutschen vor allem die Verbrauchermärkte an. Rund 1,2 Milliarden Liter Bier und Biermixgetränke gingen hier im ersten Halbjahr 2019 über die Ladentheken. Das sind jedoch gut drei Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018. Platz zwei belegen hier die Getränkeabholmärkte (Absatz 1. HJ 2019: ca. 845 Millionen Liter, – 4,3 Prozent). Auf dem dritten Platz stehen die Discounter (Absatz 1. HJ 2019: ca. 706 Millionen Liter), die im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent zulegen konnten. In den Supermärkten kauften die Deutschen in diesem Zeitraum 190 Mio. Liter (- 16,9 Prozent).