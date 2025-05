Strategische Partnerschaft - Nielsen IQ und Vusion Group bündeln Kompetenzen

Digitalisierung im Einzelhandel: Nielsen IQ und Vusion Group verknüpfen Datenanalyse und KI. Bildquelle: Getty Images

Nielsen IQ und Vusion Group haben eine strategische Partnerschaft angekündigt. Die Kooperation soll dazu dienen, stationäre Einzelhandelsformate durch den Einsatz digitaler Technologien, darunter Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz, effizienter zu gestalten.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die Verknüpfung von Verkaufsdaten, Regalbeobachtungen und Verbraucherdaten. Diese Informationen sollen gemeinsam ausgewertet werden, um Sortimentsplanung, Preisgestaltung, Werbeaktivitäten und logistische Prozesse datenbasiert zu optimieren.

Nielsen IQ ist international als Anbieter von Marktforschungs- und Analyseleistungen tätig, während die Vusion Group digitale Preisschilder und vernetzte Systeme für den Einzelhandel entwickelt. Beide Unternehmen sind nach eigenen Angaben in über 100 Ländern aktiv. Zum Start werde die gemeinsame Lösung in den Märkten USA, Frankreich und Italien eingeführt. Eine zügige Ausweitung auf weitere Regionen in Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika sei geplant.

Tracey Massey, Chief Operating Officer von Nielsen IQ, sagt: „Diese aufregende Partnerschaft unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Retailer und Hersteller Wachstum und Kundenengagement angehen. Es ist ein weiteres perfektes Beispiel dafür, wie die Kombination aus modernster KI-Technologie und Datenanalyse dazu beitragen kann, die Branche noch smarter und effizienter zu gestalten.“