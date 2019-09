Tesa SE: Neuer Vorstand

Dr. Norman Goldberg (Foto) wird ab dem 1. Januar 2020 das Amt des Vorsitzenden des Vorstands der Tesa SE übernehmen und tritt die Nachfolge von Dr. Robert Gereke an, der zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand geht.

Ebenfalls ab dem 1. Januar 2020 hat der Aufsichtsrat Angela Cackovich in den Vorstand bestellt. Sie verantwortet in dieser Position zukünftig das industrielle Direktgeschäft der Tesa SE. Der designierte Vorstandsvorsitzende Dr. Norman Goldberg ist seit Januar 2017 Mitglied des Vorstands der Tesa SE und dort für das Ressort Direct Industries verantwortlich. Angela Cackovich ist seit 2011 bei der Henkel KGaA & Co. KG in verschiedenen globalen Management-Positionen tätig. Unter anderem verantwortete sie das Geschäft mit Klebstoffen für die Automobil- und die Luftfahrtindustrie in Europa, den USA und Lateinamerika sowie das weltweite Geschäft mit Klebstoffen für Bauindustrie und Handwerk.